Петербург лишили 12 тонн рыбы баррамунди и креветок из Бангкока

В пятницу, 1 сентября, Управление Россельхознадзора по Петербургу и области сообщило, что на одном из складов города нашли подозрительную рыбную продукцию. В боксах временного хранения "Петролеспорт" специалисты нашли 12 тонн груза из Таиланда.
Груз состоял из рыбы баррамунди и креветок. Рыбная продукция пришла с неаттестованного предприятия Бангкока "KF Foods Limited". Это фирма не имеет права поставлять продукцию в Евразийском экономическом союзе.
Груз осмотрели специалисты Россельхознадзора. После этого было принято решение вернуть груз отправителю.