Петербург опустился на второе место по числу коронавирусных смертей за сутки

В городе за прошедшие 24 часа выявили еще 69 жертв КОВИДа.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 69 новых летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствую данные оперативного штаба.

Среди регионов России Северная столица занимает второе место по числу смертей от КОВИДа. Несколько дней подряд в городе на Неве было больше всего умерших от коронавируса за сутки.

Сейчас первую позицию занимает Москва, где за прошедшие 24 часа выявили 77 смертельных исходов. В топ-3 также попала Московская область, где 29 новых жертв.

В целом по России за минувшие сутки подтвердили еще 613 летальных случаев. С начала пандемии жертвами КОВИДа стали 45 893 россиян, выздоровели – 2 059 840.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3779 человек.

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