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Петербург оказался в лидерах по КОВИД-смертности за сутки
Сегодня, 11:13
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Alena_Zinovieva

Петербург оказался в лидерах по КОВИД-смертности за сутки

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В Северной столице зафиксировали еще 63 новых летальных случая.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 63 новых летальных случая от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Северная столица по-прежнему остается в лидерах по количеству смертей от КОВИД за сутки. Она уступает лишь Москве, где за прошедшие 24 часа умерли еще 77 человек.

В целом в России зарегистрировано 461 новый летальный исход. После двух столиц по количеству смертей в списке следуют Ростовская область (20), Иркутская область (18),  Московская область (15) и другие регионы страны.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 35 311 россиян, выздоровели 1 551 414 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартует пилотный проект психологической помощи медикам.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, смертность, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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