Петербург оказался в числе городов-лидеров по вводу жилья в 2020 году

Первое место заняла Москва.

Названы города-лидеры по объему ввода жилого строительства в 2020 году. Несмотря на пандемию, в прошлом году в РФ ввели в эксплуатацию 82,2 млн "квадратов", что на 0,2% больше, чем в 2019 году. Об этом пишет портал "Строительный Петербург", ссылаясь на РИА Новости.

Согласно данным аналитиков, половина от общего объема строительства пришлась на 100 крупнейших городов РФ. Так, первое место в списке заняла Москва, где за прошлый год ввели в эксплуатацию 4,97 млн "квадратов". На втором месте оказался Петербург с показателем 3,37 млн квадратных метров. Тройку лидеров замкнул Краснодар, где построили 1,87 млн "квадратов" нового жилья.

В топе-7 также оказались Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Воронеж.

Ранее мы писали, что Петербург стал лидером рейтинга городов России для отдыха в праздники.

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