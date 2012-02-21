Антициклон сохранит малооблачную и сухую погоду в Петербурге 10 марта

После ночных морозов температура воздуха в городе повысится до слабых оттепелей.

В четверг, 10 марта, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать обширный антициклон "Ной". Он сохранит в городе малооблачную и сухую погоду. После ночных морозов температура воздуха в городе повысится до слабых оттепелей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня покажут -1…+1 градус в городе и -4…+1 градус в Ленобласти. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 775 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 11 марта, облака в небе над Петербургом уплотнятся, усилится ветер. Днем пройдут небольшие осадки, продолжится повышение температуры.

Ранее мы писали, что в отечественном инкубаторе в Ленобласти вылупились первые птенцы.

Фото: Piter.TV