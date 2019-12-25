Петербург оказался между двумя циклонами 19 ноября

Сегодня в городе пройдут короткие дожди, температура воздуха составит +3…+5 градусов.

В пятницу, 19 ноября, Петербург окажется между двумя циклонами "Ульрихом" и "Волкером". В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут короткие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе сегодня покажут +3…+5 градусов, в Ленобласти 0…+5. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее мы писали, что россияне смогут увидеть самое продолжительное с XV века частное лунное затмение 19 ноября.

Фото: pixabay.com