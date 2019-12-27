Петербург объявил повторный аукцион на поставку 45 автомобилей скорой помощи

В рамках первой закупки была представлена одна заявка. Комиссия признала ее несоответствующей требованиям.

Комитет по государственному заказу Петербурга разместил закупку, в рамках которой предполагается определить поставщика 45 автомобилей скорой помощи. Заявки для участия в электронном аукционе можно подать до 21 июля. На пополнение парка выделяется 174 миллиона рублей.

Ранее, а именно в конце мая, была размещена закупка с такими же параметрами. На аукцион той закупки поступила лишь одна заявка – от ульяновского ООО "Автодом". ООО предлагало поставить скорые за 173,14 миллиона рублей. Однако эта заявка была признана несоответствующей требованиям документации. И, соответственно, аукцион так и не состоялся.

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Фото: 03spb.ru