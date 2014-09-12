  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург обновил снежный максимум нынешней зимы
Сегодня, 10:53
107
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург обновил снежный максимум нынешней зимы

0 0

Высота снежного покрова достигла 25 см.

Санкт-Петербург обновил снежный максимум нынешней зимы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По данным городской метеостанции, высота снежного покрова на территории Северной столицы 14 декабря достигла четверти метра (25 см) – это на 2 см выше, чем было у прошлого лидера – 3 декабря.

На территории Ленинградской области самые высокие сугробы отмечены в Сосново и составляют 39 см.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Михаил Леус

Теги: снег, сугробы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии