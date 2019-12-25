Петербург обновил рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве зафиксировали еще 85 смертельных исходов.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 85 новых смертей от коронавирусной инфекции. Таким образом, Северная столица обновила суточный рекорд по количеству умерших от КОВИД. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Петербург второй день подряд занимает первое место в списке по числу летальных исходов среди регионов РФ. Второе место у Москвы, где за прошедшие 24 часа зафиксировали еще 75 летальных случаев. Третье у Московской области (+22 смерти).

В целом в России болезнь унесла жизни еще 507 человек. С начала пандемии количество летальных случаев достигло отметки 37 538. Из больниц по выздоровлению выписали 1 660 419 россиян.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор проверит компании Петербурга, где сотрудники заболели коронавирусом.

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