В Петербурге установят радиосвязь за 20 млн рублей

В Петербурге появится профессиональная радиосвязь на время ЧМ по футболу 2018.

В Санкт-Петербурге в период Чемпионата Мира по футболу-2018 будет работать оборудование для профессиональной радиосвязи. Согласно информации с сайта госзакупок, "Национальный центр информатизации" выделит на это 19,9 млн рублей. Отметим, что конкурс был объявлен 13 апреля, а 24 рассматривали заявки.

Необходимой радиосвязью НЦИ планирует оборудовать аэропорт Пулково, офис оргкомитета на Теннисной аллее, транспортное депо на Днепропетровской улице и отель Park Lane на Рюхиной улице, где будут проживать представители FIFA.

Сообщается, что покрытие планируют создать по стандарту TETRA, разработанному Европейским институтом телекоммуникационных стандартов. Основными пользователями этого стандарта являются силовые ведомства, аэропорты, производственный сектор.

Фото: Pixabay