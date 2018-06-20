Туристы назвали Петербург городом с лучшим всемирным наследием

За Северную Столицу проголосовала половина респондентов.

Аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru провели опрос среди россиян и узнали, в каком городе России самые интересные памятниками истории и культуры.На первом месте оказался Санкт-Петербург. За него проголосовали 50% респондентов

Второе и третье место досталось Ленинградской и Псковской области. За них отдали свои голоса по 10% всех опрошенных. В пятерке лидеров оказались Москва, Екатеринбурга и Владимирская область. По мнению россиян, в этих местах находятся наиболее ценные памятники всемирного наследия.

Отметим, что опрос был проведен накануне Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Праздник зарегистрировали в 1984 году. Его целью является привлечение внимания к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

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Фото: Piter.TV