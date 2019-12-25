Петербург назвали одним из самых привлекательных городов для открытия бизнеса

По данным исследователей, 36% участников опроса хотя бы раз в жизни думали о создании бизнеса на площадках города на Неве.

Петербург занял вторую строчку в списке городов, где россияне хотели бы запустить стартап. Первое место получила Москва. В тройку вошел и Краснодар, в котором жители страны хотели бы занять нишу туризма. Планируют открыть дело респонденты и в Сочи, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Тюмени. Об этом сообщили в РИА Новости.

По данным исследователей, 36% участников опроса хотя бы раз в жизни думали о создании бизнеса на площадках города на Неве. Большинство респондентов планируют открыть проекты в области культуры и развлечений. Некоторые жители страны предположили, что в Северной столице будет развиваться и бизнес в сфере дизайна и творчества. Часть участников сделала ставки на IT-технологии.

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