Петербург направит 31,6 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Беглов рассказал о миллиардах на семьи и новых мерах поддержки в Петербурге.

В Санкт-Петербурге действует эффективная региональная система поддержки семей с детьми, которая дополняет федеральные меры. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, комментируя заявления президента России Владимира Путина в эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Президент РФ отметил, что государственная политика страны выстроена вокруг поддержки материнства, детства и семьи. В развитие этих подходов в Петербурге реализуется собственный комплекс мер социальной помощи. По словам Александра Беглова, в бюджете города на 2026 год на поддержку семей с детьми предусмотрено 31,6 миллиарда рублей.

Он напомнил, что в 2024 году Петербург стал одним из первых регионов России, реализовавших президентский указ о дополнительных мерах поддержки многодетных семей. В городе расширили возможности использования регионального материнского капитала, отменили плату за детские сады, ввели выдачу комплектов с детскими принадлежностями для семей с новорождёнными, а также увеличили поощрительные выплаты многодетным. В 2025 году в Петербурге была утверждена "Дорожная карта" по достижению показателей национального проекта "Семья" в части рождаемости. В рамках документа город внедрил шесть новых мер поддержки. С лета во всех районах начали работу пункты бесплатного проката детских товаров с возможностью доставки на дом.

С 1 января 2025 года семьи, в которых рождается третий и последующий ребенок, могут получить выплату в размере одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита. Также многодетным семьям компенсируют 50 процентов стоимости обучения детей в городских колледжах и техникумах.

Ранее петербуржцам назвали направления, по которым можно отправиться, купив субсидированные билеты.

Фото: Pxhere