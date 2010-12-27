Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Во вторник Петербург накроют мокрый снег и туман
Сегодня, 14:45
0
Butenko
312

Во вторник Петербург накроют мокрый снег и туман

0
 
 

МЧС и Гидрометеоцентр синхронно предупредили петербуржцев о надвигающихся некомфортных погодных условиях.

Завтра, 26 декабря, Санкт-Петербург и его жителей ожидают потепление и непогода. Об этом сообщают эксперты МЧС и Гидрометеоцентра. По данным синоптиков, во вторник средняя температура воздуха не опустится ниже +1...+3 градусов. Город ждут мокрый снег и даже дождь, а также густой туман утром и вечером.

Это не просто непогода: в МЧС напоминают, что такие условия угрожают здоровью и безопасности петербуржцев. Мокрый снег, туманы и возможный гололед могут испортить настроение водителям - видимость будет падать в течение дня. Автомобилистов просят соблюдать на дорогах необходимую дистанцию, а также не ездить слишком быстро. 
 
Снег к вечеру сменится дождем: это значит, что горожанам лучше захватить с собой непромокаемую обувь и верхнюю одежду.
 
Фото: Piter.TV
 
Теги: новости питера , новости спб , погода в спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5