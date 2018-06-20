Петербург накрыл апрельский снегопад: осадки не собираются таять

Весна решила, что она зима.

В ночь на 11 апреля в Петербурге прошел очередной апрельский снегопад. На этот раз зимних осадков выпало больше, чем за вторник. Местные жители отмечают, что снег так и не растаял, а температура резко упала.

Наши мобильные корреспонденты присылают в редакцию видео с огромными хлопьями снега, которые ложатся на трассы города. Автовладельцы добавили, что многие водители успели уже перейти с зимней резины на летнюю. В результате неожиданных изменений погоды может произойти масса ДТП.

Фото и видео: Piter.tv