Петербург находится на 16 месте по явке избирателей на выборы

На 12:00 пришли голосовать лишь 6,61%.

В Петербурге отмечается низкая посещаемость избирателей на выборах губернатора и муниципальных депутатов.

Так, по статистике Санкт-Петербургской избирательной комиссии, к 12:00 проголосовать на выборы пришли 249 830 человек. Это составляет 6,61% от общего числа избирателей Северной столицы.

По данным сервиса "Давыдов.индекс", Петербург находится лишь на 16 месте по явке на выборы главы региона. В 2014 году проголосовать на выборы к 12:00 пришло 12.85%.

Самый высокий показатель явки избирателей в этом году наблюдается в республике Калмыкия, где пришло голосовать 30,45%. Активно приходят на выборы также в Республике Алтай (25,82%), Республике Башкортостан (25,07%) и Ставропольском крае (24,27%).

Ранее на Piter.TV: за первые два часа в Петербурге проголосовало более 70 тысяч человек.

Фото: Pixabay