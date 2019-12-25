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В Петербурге проведут масштабную Олимпиаду по оказанию первой медпомощи
Сегодня, 16:42
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге проведут масштабную Олимпиаду по оказанию первой медпомощи

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Отборочный этап пройдет в мае.

В Петербурге начали готовиться к проведению олимпиады по оказанию первой медицинской помощи. Она назначена на 7 и 8 июня. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

Профессионально такими навыками владеют медики, сотрудники полиции и спасатели, однако до прибытия служб жизнь пострадавшего очень часто находится в руках тех, кто оказался рядом. И тут ключевую роль играет умение правильно и своевременно оказать первую помощь.

Олег Эргашев.

Участниками олимпиады могут стать профессионалы, лица, имеющие подготовку по вопросам оказания первой помощи в чрезвычайных обстоятельствах и при проведении аварийно-спасательных работ, и команды от образовательных организаций и общественных движений.

Отборочный этап пройдет с 10 по 30 мая в заочном формате. Олимпиада по первой помощи такого масштаба будет первой в России. 

Фото: Piter.tv

Теги: олимпиада, первая медпомощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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