В Петербурге чаще всего продают наркотики

Всего по всей России за это время зарегистрировали 117 тысяч преступлений в сфере оборота запрещенных веществ.

За последние семь месяцев Петербург стал "лидером" в рейтинге регионов с высоким оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Всего по всей России за это время зарегистрировали 117 тысяч преступлений в сфере оборота запрещенных веществ. В прошлом, 2017 году, таких преступлений было на 42 тысячи меньше. Петербург сохраняет лидирующие позиции в данном рейтинге. Специалисты считают, что это обусловлено наличием порта в городе.

Также в списке лидируют Чечня, Ингушетия, Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкария.

Ранее полиция задержала петербуржца, выкинувшего пакет с наркотиками из машины такси.

Фото: pixabay.com