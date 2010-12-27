Полиция задержала петербуржца, выкинувшего пакет с наркотиками из машины такси

Оперативники выясняют откуда у мужчины оказались запрещенные вещества.

Во Фрунзенском районе Петербурга полиция задержала мужчину, который на улице выбросил пакет с неизвестным содержимым. Оперативники посчитали, что там могли оказаться запрещенные вещества. Как отмечают очевидцы событий, некий мужчина выкинул предмет прямо из окна машины такси, в которой передвигался.

Позже выяснилось, что героем событий стал местный житель 24-летний Кирилл Г., который трудоустроен в парке развлечений. По предварительной информации, в пакете действительно нашли наркотики. Кроме этого, сам виновник находился в состоянии опьянения. Петербуржца задержали и доставили в 27 отделение полиции. В настоящее время проводится проверка обстоятельств дела.

Фото: Piter.tv