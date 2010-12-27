В Петербург съезжается больше всего иностранных студентов

В этом году заявки на обучение в петербургских университетах подали 11 тысяч иностранцев.

Петербург занял первое место среди городов России по числу иностранных студентов. В этом году заявки на обучение в университетах Северной столицы подали 11 тысяч иностранцев. Это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Объединенного совета ректоров Петербурга и Ленобласти Анатолий Оводенко.

Отмечается, что в Петербурге обучается столько же студентов из-за рубежа, сколько в Амстердаме и Мадриде. За последнее время конкурс среди иностранцев увеличился с 12,3 до 13,8 человек на место.

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