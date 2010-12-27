В СПбГУ появился Институт педагогики

Выпускники института будут владеть самыми современными образовательными технологиями.

В Санкт-Петербургском государственном университете появился Институт педагогики. Здесь будут обучать людей работе с одаренными детьми. Поступить на этот факультет могут как действующие учителя, так и выпускники школ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что ряд образовательных учреждений уже направили своих специалистов на повышение квалификации. Программа Института педагогики учитывает все, что сегодня известно в области развития интеллекта, латерального мышления и способности воздействовать на других людей.

Прием документов в Институт педагогики уже начался. Однако в этом году обучаться здесь можно будет только платно.

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