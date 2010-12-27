Студенты из СПбГУ выиграли Международную математическую олимпиаду

В 2018 году петербуржцам удалось обогнать другие команды и по коллективному, и по индивидуальному результату.

Студенческая сборная СПбГУ выиграла главный приз в Международной математической олимпиаде, организованной лондонским университетом International Mathematics Competition (IMC). Ежегодное мероприятие в этом году проходило в Болгарии.

Специалисты отмечают, что соревнование между учащимися вузов проводятся в два дня. В каждом туре участникам отводится по пять часов на выполнение задания. В списке - решение пяти испытаний по алгебре, анализу, геометрии, комбинаторике. Организаторы включают в финальное задание лучшие из присланных активистами. Как отмечают в пресс-службе СПбГУ, в 2018 году среди них оказалось и задание, отправленное из Петербурга.

Отметим, что студентам из Северной столицы пришлось обойти 70 ведущих вузов мира, чтобы стать лучшими.

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