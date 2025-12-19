Петербург круглосуточно убирает снег и вывозит десятки тысяч кубометров

За сутки с улиц города вывезено 35 тысяч кубометров снега.

Санкт-Петербург продолжает ликвидацию последствий сильного снегопада, работы ведутся в круглосуточном режиме. По состоянию на сегодняшний день на уборку города привлечены около 1100 единиц техники и более тысячи работников ручного труда, сообщили вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Садовники приводят в порядок парки и скверы: на эти работы направлены 360 человек и 112 единиц специализированной техники. Дополнительно задействованы более 140 самосвалов и 91 погрузчик для вывоза снега с городских улиц.

Основная задача дорожных служб — очистка и вывоз снега с дорог и тротуаров, для дворников — зачистка внутриквартальных территорий. Особое внимание уделяется безопасным подходам к школам, детским садам и поликлиникам в преддверии рабочей недели.

Во дворах Петербурга трудятся порядка 1300 механизаторов и более 11 тысяч дворников, используется 1636 единиц малой механизации. За сутки с улиц города было вывезено 35 тысяч кубометров снега.

Ранее мы сообщили о том, что в субботу Петербург находится на северной периферии балканского циклона.

Фото: Telegram / Евгений Разумишкин