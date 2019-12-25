Петербург и Якутия создают лабораторию для исследования арктической флоры

Лаборатория появится и начнет работу до конца текущего года.

Петербург и Якутия приступили к созданию лаборатории по исследованию арктической флоры. Как рассказали в пресс-службе Смольного, ради этой цели объединились Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И.Вавилова и Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) им.М.К.Аммосова. Исследования будут вестись в рамках проекта научно-образовательного центра (НОЦ) "Север: территория устойчивого развития".

Отмечается, что в проекты НОЦ интегрированы петербургские научные центры и вузы, Северная столица вместе с Якутией и СВФУ работают над созданием инновационных разработок, которые станут вкладом в развитие арктической зоны. Лабораторию планируют создать до конца 2021 года, в ней займутся исследованием биоактивных веществ растительных ресурсов Арктики, а также разработают дублетное хранилище национальной коллекции культурных растений. Хранилищами до конца 2022 года станут существующие сейчас в Арктике шахты.

Также известно, что до 2025 года в якутском поселке Тикси будет создан полигон для научных испытаний в сфере добычи полезных ископаемых, разработки альтернативных источников энергии и строительства в условиях вечной мерзлоты.

Фото: pixabay