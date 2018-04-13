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Петербург и Воронежская область договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения
Сегодня, 18:20
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Петербург и Воронежская область договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения

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Воронежская область окажет поддержку Петербургу во внедрении энергосберегающих и наукоемких технологий, поставках товаров, в том числе продовольственных.

Петербург и Воронежская область договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения. В пятницу, 17 июня, на ПМЭФ-2022 подписали соглашение с главой Воронежской области Александром Гусевым. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Воронежская область окажет поддержку Петербургу во внедрении энергосберегающих и наукоемких технологий, поставках товаров, в том числе продовольственных. Также область заинтересована в усилении взаимодействии по линии музейных и студенческих обменов. 

Ранее губернатор Воронежской области заявил о сбитом системой ПВО беспилотнике. Безопасность региона восстановлена.

Фото: Piter.tv
 

Теги: воронежская область, пмэф, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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