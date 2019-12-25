Петербург и Нальчик свяжут два еженедельных рейса

Самолеты начнут курсировать с 28 октября.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что два еженедельных рейса свяжут Нальчик и Петербург с 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Нальчика.

Вылеты будут выполняться по средам и субботам. Билеты начнут продавать в скором времени. Сообщается, что вылет из Петербурга будет осуществляться в 10:30, вылет из Нальчика - в 14:30. Время в пути – три часа. До 24 октября полеты будет осуществлять авиакомпания "Победа" по понедельникам, средам и субботам.

Ранее мы писали, что WizzAir отложил программу перелетов из Петербурга.

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