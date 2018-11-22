Петербург и Ленобласть стали одними из самых активных регионов в "чёрную пятницу"

Глобальные дни распродажи заинтересовали жителей двух столиц и нескольких областей.

Северная столица с областью вошли в число самых активных в "черную пятницу" регионов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу интернет-площадки "Настоящая чёрная пятница". В глобальный период распродаж, известный обывателям именно как "черная пятница", около 35% заказов сделали также Москва и Подмосковье, Краснодарский край и Самарская область. Активно делали покупки в Татарстане и Свердловской области.

Отдали немало сил шоппингу покупатели в возрасте от 25 до 34 лет, своими покупками они завоевали почти четверть от общего объема всех покупок. За ними следуют 35-44-летние покупатели и 45-54-летние, они составили 22% и 19% соответственно. Мало заинтересованы в черной пятнице были молодые россияне до 24 лет и те, кому за 55.

По данным площадки, активно делали заказы на сайте мужчины, женщин в тот же период распродаж на ресурсе оказалось только 40,9%. В большом количестве уезжали к заказчикам домой электроника и бытовая техника, обувь и сумки, женская одежды, продукты, товары для ремонта и автомобилей, а также товары из категорий "развлечения" и "путешествия".

Традиционная "чёрная пятница" в России. Бесполезные скидки и мемы.

Фото: pixabay