Петербург и Ленобласть решили создать экосовет по защите Невско-Ладожского бассейна

Агломерацию исключили из международной конвенции. Теперь регионы собираются следить за состоянием воды самостоятельно.

Петербург и Ленобласть создадут единый экосовет по вопросу сохранения экологии Невско-Ладожского бассейна. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

Сегодня в Смольном проходит совместное заседание Экологических советов при губернаторах города и области. По словам Александра Дрозденко, нужно будет сформировать программу по сохранению экологии Финского залива и Невско-Ладожского бассейна, а также создать систему оборота строительных отходов на территории двух субъектов.

Кроме того, понадобится взаимодействие с теми регионами, которые берут воду и сбрасывают стоки в акваторию.

Ранее Ленобласть и Петербург входили в конвенцию охраны Финского залива, но были исключены. Теперь регионы планируют заботиться о заливе самостоятельно.

Фото: Piter.tv