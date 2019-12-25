Петербург и Ленобласть решили создать экосовет по защите Невско-Ладожского бассейна

Петербург и Ленобласть создадут единый экосовет по вопросу сохранения экологии Невско-Ладожского бассейна. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.
Сегодня в Смольном проходит совместное заседание Экологических советов при губернаторах города и области. По словам Александра Дрозденко, нужно будет сформировать программу по сохранению экологии Финского залива и Невско-Ладожского бассейна, а также создать систему оборота строительных отходов на территории двух субъектов.
Кроме того, понадобится взаимодействие с теми регионами, которые берут воду и сбрасывают стоки в акваторию.
Ранее Ленобласть и Петербург входили в конвенцию охраны Финского залива, но были исключены. Теперь регионы планируют заботиться о заливе самостоятельно.
Фото: Piter.tv
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