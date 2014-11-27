Петербург и Ленобласть получат 47 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей

64 новых объекта ЖКХ построят в Петербурге и области на федеральные деньги.

Правительство РФ одобрило выделение Петербургу и Ленинградской области кредитов на модернизацию коммунального хозяйства в рамках масштабной программы обновления инфраструктуры, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Общий объем финансирования составит около 47 млрд рублей. Средства направят на реализацию 20 проектов, включающих строительство 64 объектов. В Петербурге запланировано строительство второй нитки главного канализационного коллектора, в Ленобласти – реконструкция сетей в Старой Ладоге.

Хуснуллин отметил, что заявочная кампания охватила все 89 регионов страны. Дополнительные 3,3 млрд рублей предложено направить на восстановление инфраструктуры Белгородской и Курской областей.

Реализация проектов должна создать инфраструктурный задел для будущего развития регионов. Губернаторам поручено лично контролировать выполнение работ.

Ранее депутат ЗакСа Петербурга Шишкина прокомментировала запрет на работу мигрантов в такси.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга