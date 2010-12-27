Петербург может объединиться в агломерацию с Ленинградской областью.

Проект разрабатывался с 2014 года.

Летом 2018 года губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области хотят подписать концепцию совместного развития с дальнейшей перспективой до 2050 года. Об это 17 апреля заявил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин на Съезде строителей.

Известно, что разработки концепции агломерации Петербурга и области начались в 2014 году. Последние правки были согласованы в 2018. Они касались строительства социальных объектов. Агломерация охватывает территории, прилегающие к трассе А120. Общая площадь 9 тыс. кв. метров, включая 1,5 тыс. кв. км на территории города и 7 тыс. кв. в области.

В рамках концепции выделят три зоны: для промышленности, для высотной застройки и для низкоплотной зоны. Планируется, что на объединенной территории к 2030 году будут проживать 8 миллионов человек.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что смольный потратит 19 млрд рублей на "Аэроэкспресс" до "Пулково".

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