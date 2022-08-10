Петербург и Беларусь планируют расширять сотрудничество в области фармацевтики

Эксперт отметил, что прежде всего для российских ученых важны научные исследования.

Петербург намерен сотрудничать с Республикой Беларусь в области фармацевтики и производства медицинского оборудования. Накануне губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с министром здравоохранения Беларусь Дмитрием Пиневичем.

Глава Северной столицы отметил, что в 2021 году товарооборот между странами составил 2,5 млрд долларов США, что на 31,9% больше, чем в 2020 году.

Кроме того, в планах расширять связи между медицинскими вузами и информационными системами в сфере здравоохранения.

Дмитрий Чагин, директор союза "Медико-фармацевтические проекты", отметил в беседе с "Петербургским дневником", что в первую очередь российскую отрасль интересуют научные исследования.

Хотелось бы знать заранее, смогут ли они создавать новые оригинальные препараты и заслуживает ли это сотрудничество грантов Евразийского союза.

Также эксперт считает, что интеграция — это хорошо. Если бы все ученые объединились, можно было бы победить мировые болезни.

Фото: Piter.tv