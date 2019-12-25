Петербург готовит световые инсталляции на фасадах домов к юбилею Карла Росси

Фасады зданий Петербурга украсят проекции с архивными образами работ Карла Росси.

В Санкт-Петербурге в рамках празднования 250-летия со дня рождения архитектора Карла Росси на фасадах городских зданий будут показаны тематические световые проекции. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре.

Проекции начнут демонстрировать в начале декабря. На световых инсталляциях будут представлены изображения архитектора и его наиболее известных работ. Площадки размещения выбраны в нескольких районах города, среди них Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский и Калининский.

Показ проекций будет синхронизирован с режимом городского освещения. Увидеть их можно с 28 ноября по 8 декабря 2025 года, а также с 29 января по 22 февраля 2026 года.

Карл Росси является одним из ключевых зодчих, определивших архитектурный облик Петербурга XIX века. Среди созданных им объектов — Михайловский дворец, улица Зодчего Росси, Александринский театр, здания Главного штаба с Триумфальной аркой, а также павильоны и библиотека Павловского дворца. Его ансамбли включены в культурное наследие города.

Фото: КГА