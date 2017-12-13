Петербург будет оборудован мобильными пунктами обогрева

Такую идею предложил депутат Алексей Цивилёв.

Сегодня, 27 февраля, депутат ЗакСа Алексей Цивилёв предложил в центре Петербурга установить пункты обогрева.

Депутат Алексей Цивилёв предложил устанвить у станций метро и в других местах с большим пешеходным потоком мобильные пункты обогрева. Он направил соответствующее обращение губернатору Георгию Полтавченко и в местный филиал МЧС.

Достаточно мягкие зимы, которые мы наблюдаем в последние годы, сделали петербуржцев менее внимательными к погодным условиям, да и отвыкший от холодов организм не может адаптироваться к установившимся морозам. Тем более что получить обморожение можно и не при экстремально низких температурах. Было бы неплохо, чтобы и новые остановочные павильоны, которые планируют установить городские власти, были не только "умными", но и тёплыми". Считает парламентарий

Разместить такие мобильные пункты депутат предложил в центре Петербурга, у городских достопримечательностей, а также в районах, где нет метро: Красногвардейский, Красносельский и Приморский. Это, по его мнению, поможет избежать переохлаждение и обморожение.