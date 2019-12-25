Петербург 3 декабря рассмотрит поправки к закону о КРТ с новым принципом участия

Закон о КРТ изменят переселение привяжут к району и отменят автоматическое согласие

В Санкт-Петербурге 3 декабря на заседании Законодательного собрания рассмотрят поправки к городскому закону о комплексном развитии территорий. Документ прошёл согласования во всех профильных комиссиях представительного органа власти.

Ключевым положением проекта является закрепление принципа добровольного включения домов в программу КРТ. Дом сможет стать участником программы только при наличии решения общего собрания собственников, подтверждающего согласие жителей. Если собственники проголосуют против или собрание не состоится, объект не включат в программу. Тем самым отменяется ранее применяемый порядок, при котором "молчание" приравнивалось к согласию. Второе существенное изменение касается правил переселения. Проект предусматривает, что новое жильё для граждан будет предоставляться в пределах того же муниципального образования либо на соседних территориях. При желании жителей возможен переезд в другие районы, но только в локации, согласованные правительством города. Норма направлена на исключение случаев переселения из обжитых кварталов в удалённые зоны, что ранее вызывало наибольшее общественное недовольство. Поправки приводят городское законодательство в соответствие с обновлёнными нормами Жилищного кодекса РФ, который устанавливает обязательность предоставления жилья в пределах муниципалитета.

Проект был внесён в парламентскую базу 27 ноября и подписан представителями всех фракций, что обеспечивает ему широкую поддержку. После рассмотрения в первом чтении документ может быть оперативно принят, что позволит возобновить механизм КРТ в Петербурге после моратория, действующего до 1 января 2026 года.

Фото: Piter.TV