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В Песочном девочка порезала разбитым стаканом живот
Сегодня, 8:13
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В Песочном девочка порезала разбитым стаканом живот

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Малышка находится в тяжелом состоянии.Делом заинтересовались сотрудники полиции.

Во вторник, 28 ноября, маленькая жительница поселка Песочный порезала разбитым стаканом живот. Раны оказались настолько серьезными, что малышке потребовалась госпитализация. 

По информации Piter.tv, к медикам обратилась мать трехлетней девочки. Она рассказала врачам, что ребенок упал на разбитую чашку. 

Пострадавшую доставили в детскую больницу № 2. Девочка находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали резаную рану живота и эвентрацию внутренних органов. 

Делом заинтересовались сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Известно, что малышка воспитывается в полной и благополучной семье. Отец ребенка работает водителем такси, мать сидит дома с детьми. У девочки есть младший годовалый брат.

Ранее на Piter.tv: в Петергофе в квартире с лающей собакой нашли два трупа.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, песочный, полиция, порезала живот
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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