В Песочном девочка порезала разбитым стаканом живот

Малышка находится в тяжелом состоянии.Делом заинтересовались сотрудники полиции.

Во вторник, 28 ноября, маленькая жительница поселка Песочный порезала разбитым стаканом живот. Раны оказались настолько серьезными, что малышке потребовалась госпитализация.

По информации Piter.tv, к медикам обратилась мать трехлетней девочки. Она рассказала врачам, что ребенок упал на разбитую чашку.

Пострадавшую доставили в детскую больницу № 2. Девочка находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали резаную рану живота и эвентрацию внутренних органов.

Делом заинтересовались сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Известно, что малышка воспитывается в полной и благополучной семье. Отец ребенка работает водителем такси, мать сидит дома с детьми. У девочки есть младший годовалый брат.

Ранее на Piter.tv: в Петергофе в квартире с лающей собакой нашли два трупа.

Фото: Piter.tv