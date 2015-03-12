В Песочном девочка порезала разбитым стаканом живот

Во вторник, 28 ноября, маленькая жительница поселка Песочный порезала разбитым стаканом живот. Раны оказались настолько серьезными, что малышке потребовалась госпитализация.
По информации Piter.tv, к медикам обратилась мать трехлетней девочки. Она рассказала врачам, что ребенок упал на разбитую чашку.
Пострадавшую доставили в детскую больницу № 2. Девочка находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали резаную рану живота и эвентрацию внутренних органов.
Делом заинтересовались сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Известно, что малышка воспитывается в полной и благополучной семье. Отец ребенка работает водителем такси, мать сидит дома с детьми. У девочки есть младший годовалый брат.
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Фото: Piter.tv
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