Представитель Кремля рассказал о поэтапном выходе стран из режима самоизоляции.

Дмитрий Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал журналистам во время эфира RTVI. Чиновник пояснил, что у всех стран разрабатывается собственная технология выхода из режима самоизоляции. Для того, чтобы организовать постепенное возвращение к нормальной жизни потребуются "очень взвешенные решения".

Для всех стран это самое сложное решение - поэтапность. Кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру, кто действует более решительно прокомментировал Дмитрий Песков

Представитель Кремля добавил, что все решения, которые правительство примет относительно выхода из режима самоизоляции в России будут тщательно продуманы и согласованы со специалистами.

Кремль признал невозможным назвать дату окончания эпидемии коронавируса.