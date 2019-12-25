Дмитрий Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал журналистам во время эфира RTVI. Чиновник пояснил, что у всех стран разрабатывается собственная технология выхода из режима самоизоляции. Для того, чтобы организовать постепенное возвращение к нормальной жизни потребуются "очень взвешенные решения".
Для всех стран это самое сложное решение - поэтапность. Кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру, кто действует более решительно
прокомментировал Дмитрий Песков
Представитель Кремля добавил, что все решения, которые правительство примет относительно выхода из режима самоизоляции в России будут тщательно продуманы и согласованы со специалистами.
Кремль признал невозможным назвать дату окончания эпидемии коронавируса.
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