Дмитрий Песков призвал обращаться за комментариями в Сингапур.

Кремль признал невозможным назвать дату окончания эпидемии коронавируса. Такую информацию журналистам предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению чиновника, специалисты не могут предсказать точную дату завершения распространения COVID-19 внутри страны.

Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно прокомментировал представитель Кремля

Дмитрий Песков ответил на вопрос СМИ о том, как в Москве относятся к прогнозам, которые делают сингапурские коллеги. По мнению чиновника, если у исследователи существует собственная точка зрения на сроки завершения пандемии, которую они готовы публиковать, то журналистам следует обращаться за комментариями в Сингапур.

Напомним, что накануне ученые из Сингапура заявили, что вспышка коронавируса в России должна завершиться к середине августа.

