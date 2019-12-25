  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кремль признал невозможным назвать дату окончания эпидемии коронавируса
Сегодня, 12:58
46
lesjasap

Кремль признал невозможным назвать дату окончания эпидемии коронавируса

0 0

Дмитрий Песков призвал обращаться за комментариями в Сингапур.

Кремль признал невозможным назвать дату окончания эпидемии коронавируса. Такую информацию журналистам предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению чиновника, специалисты не могут предсказать точную дату завершения распространения COVID-19 внутри страны.

Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно

прокомментировал представитель Кремля

Дмитрий Песков ответил на вопрос СМИ  о том, как в Москве относятся к прогнозам, которые делают сингапурские коллеги. По мнению чиновника, если у исследователи существует собственная точка зрения на сроки завершения пандемии, которую они готовы публиковать, то журналистам следует обращаться за комментариями в Сингапур.

Напомним, что накануне ученые из Сингапура заявили, что вспышка коронавируса в России должна завершиться к середине августа.
 

Теги: дмитрий песков, коронавирус, кремль, пандемия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии