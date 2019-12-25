Ранее исследователи говорили о 20 июля, теперь - о 7 августа.

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август. Об этом сообщили ученые из технологии и дизайна в Сингапуре (SUTD). Исследователи предоставили уточненный прогноз относительно распространения коронавируса по РФ.

Иностранные специалисты уверены, что Россия прошла пик заболеваемости 27 апреля. В связи с этим инфекция полностью исчезнет из страны к седьмому августа. Ранее представители SUTD говорили о том, что эпидемия COVID-19 завершится в РФ в 20-ых числах июля. Согласно новым сведениям, 97% всех случаев заражения медики смогут выявить к 23 мая, а 99% пациентов станут известны ко 2 июня. Названные даты обозначены с учетом статистических данных о заболеваемости в России.

Напомним, что в Москве от инфицирования коронавирусом в ночь на 29 апреля погибли 67 пациентов.

