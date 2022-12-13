Песков заявил, что Россия считает ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина

В Кремле дали комментарий относительно выдачи ордера на арест Владимира Путина в МУС.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и его решения считает ничтожными. Соответствующее заявление в ходе телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал прессе выдачу этой структурой в Гааге ордера на арест главы РФ. В Кремле не стали давать ответил на уточняющий вопрос о том, может ли как-то сказаться на стране данное решение нидерландского суда на рабочие визиты лидера РФ в те страны, которые признают юрисдикцию МУС.

Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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