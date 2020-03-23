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Дмитрий Песков: вопрос закрытия Москвы не обсуждается

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Чиновники не собираются закрывать российскую столицу из-за распространения коронавируса.

В Кремле заявили, что вопрос закрытия Москвы не обсуждается. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков журналистам "РИА Новостей".

Как не обсуждалось, так и не обсуждается

подчеркнул чиновник

Песков напомнил, что администрация президента уже опровергла подобную информацию 20 марта. Сейчас власти столицы полностью контролируют эпидемиологическую ситуацию в городе. С 26 марта правительство Москвы рекомендовало пожилым людям оставаться дома на две недели. Для людей старше 65 лет и с хроническим заболеваниями совет носит обязательный характер.

Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции.
 

Теги: дмитрий песков, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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