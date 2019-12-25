Песков высказался о самом сложном дне Путина

Пресс-секретарь президента РФ считает, что 2020 год был наполнен нестандартными новостями.

Дмитрий Песков высказался о самом сложном дне Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь президента России сообщил в рамках интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", транслируемом телеканалом "Россия 1". Чиновник напомнил, что российский лидер имеет в целом неспокойную работу, поэтому выделить один конкретный сложный день за текущий год невозможно. По мнению представителя Кремля, сам глава государства затруднится ответить на данный вопрос.

Тем более год-то весь наполнен нестандартными новостями, мягко говоря Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Напомним, что ранее Песков рассказал о жесткости Путина. Чиновник подчеркнул, что президент всегда уравновешен, но "иногда хоть отбавляй" жесткости в рабочем режиме. Он напомнил о правительственном совещании, на котором политику пришлось потребовать от кабмина остановить рост цен на продукты.

Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину.

Фото: Россия-1