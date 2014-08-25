Песков указал на нацеленность США затягивать конфликт на Украине

В Кремле рассказали, что цели России на СВО не изменятся.

Россия видит сигналы от США о намерениях продолжать поставки вооружений Киеву, что делает конфликт "максимально больным" для украинской стороны. Соответствующее заявление в ходе телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине. Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал недавнее объявление Белого дома о готовности предоставить Владимиру Зеленскому системы противовоздушной обороны.

Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для Киева, но не изменит нашего целеполагания и конечного результата. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник прокомментировал журналистам слова бывшего председателя объединенного комитета начальников штабов США Майкла Маллена, который призвал коллег сделать все необходимое ради того, чтобы можно было усадить Москву и Киев за стол переговоров. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не знает, насколько действующая администрация Вашингтона прислушивается к советам и мнению своих бывших коллег.

Песков: президент РФ не планирует в ближайшие дни выступать с обращением к россиянам.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти