Песков: президент РФ не планирует в ближайшие дни выступать с обращением к россиянам

По поручению президента была создана правительственная комиссия, которая уже выясняет обстоятельства случившегося.

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением перед жителями страны в ближайшие дни. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что главе страны доложили о ЧП в Крыму. С докладами выступили премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев, а также руководители силовых структур.

По поручению президента была создана правительственная комиссия, которая уже выясняет обстоятельства случившегося.



Напомним, что глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что работы по восстановлению Крымского моста начнутся после того, как сотрудники Следственного комитета изучат место ЧП.

Фото: Kremlin.ru