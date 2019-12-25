Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Лидеры обсуждали важность международного взаимодействия на фоне пандемии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении Владимиром Путиным и Дональдом Трампом темы помощи США. Перед тем, как сообщить это, чиновник заявил следующее:

Я не пресс-секретарь президента Трампа. Я являюсь пресс-секретарем президента Путина, - сказал Песков.

После он признал, что тема российской медицинской помощи США действительно затрагивалась. Накануне Трамп заявил, что Россия направила Штатам большой самолет с медицинским оборудованием.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что лидеры обсуждали важность международного взаимодействия на фоне пандемии.

Ранее Дональд Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием.