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Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США
Сегодня, 15:49
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matveyvn

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

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Лидеры обсуждали важность международного взаимодействия на фоне пандемии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении Владимиром Путиным и Дональдом Трампом темы помощи США. Перед тем, как сообщить это, чиновник заявил следующее:

Я не пресс-секретарь президента Трампа. Я являюсь пресс-секретарем президента Путина, - сказал Песков.

После он признал, что тема российской медицинской помощи США действительно затрагивалась. Накануне Трамп заявил, что Россия направила Штатам большой самолет с медицинским оборудованием.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что лидеры обсуждали важность международного взаимодействия на фоне пандемии.

Ранее Дональд Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием.

Теги: коронавирус, песков, путин, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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