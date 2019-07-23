В Кремле рассказали о госнаградах.

У российского руководства нет планов учредить новые ордена для военнослужащих, например, за взятие города Артемовска (украинское название - Бахмут) или другие рубежные победы, проводимые в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ от 21 июня сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Мне неизвестно, чтобы принимались такие решения. Пока их нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Пресс-секретарь Кремля напомнил журналистам о том, что что недавно в Москве уже были введены новые государственные награды. Так, в марте 2023 года президент РФ Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость" двух степеней. В мае текущего года глава государства учредил орден Гагарина. Его власти будут присуждать за заслуги в реализации государственной политики в сфере космоса в интересах обороны и безопасности РФ.

Китай реализует свои права на отношения с другими странами.

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