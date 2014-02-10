Дмитрий Песков рассказал об отношениях между Москвой и Пекином.

Китай реализует свои суверенные права на отношения с другими странами. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что при этом уровень стратегического партнерства России и Китая позволяет быть Москве уверенной в том, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против РФ. Дмитрий Песков призвал СМИ не умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Пекином и Вашингтоном.

Но уровень партнерских отношений, стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 19 июня американский государственный секретарь Энтони Блинкен завершил свой двухдневный рабочий визит в Китай. Там руководитель внешнеполитического ведомства США провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, а также министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Песков не стал комментировать публикацию NYT об экс-полковнике СВР.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ