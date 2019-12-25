Песков: саммит "нормандской четверки" будет зависеть от конкретики предложений

По его словам, проведение экстренного саммита будет зависеть от конкретики предложений по повестке. Как отметил официальный представитель Кремля, вопрос "Минска -2" больше не стоит в повестке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о проведении саммита "нормандской четверки". Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, проведение экстренного саммита будет зависеть от конкретики предложений по повестке. Как отметил официальный представитель Кремля, вопрос "Минска -2" больше не стоит в повестке. Теперь Россию интересуют только гарантии безопасности. Он также рассказал, что президент Путин самостоятельно написал речь обращения по признанию ДНР и ЛНР. Он является непосредственным автором.

Напомним, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Путина в разрыве Минских соглашений "в клочья". Она сказала, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является нарушением международного права.

Ранее мы сообщили, что Госдума ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве.

Фото: kremlin.ru