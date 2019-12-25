Песков рассказал, почему Путин не стал отказываться от рукопожатий

Политик соблюдает необходимые меры дезинфекции.

Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не стал отказываться от рукопожатий. Глава страны не хочет отказываться от привычки здороваться с собеседниками за руку. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на спикера из администрации Кремля.

Это связано с тем, что он и его коллеги соблюдают необходимые меры предосторожности прокомментировал Песков

В Кремле отметили, что рукопожатия "естественно, с соблюдением всех необходимых мер дезинфекции". Накануне Владимир Путин не отказался пожать руку главному врачу больницы в Коммунарке. В этом медицинском учреждении развернут карантинный центр для тех, у кого подозревают коронавирус. Дмитрий Песков добавил, что глава государства не бывает в "сильно общественных местах", поэтому его приближенные не давали советов по поводу отказа от привычки пожимать руки.

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса.

Видео: YouTube/Sharjah24 News, Fundacja Reporterów, WELT, BBC News