  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков рассказал, почему Путин не стал отказываться от рукопожатий
Сегодня, 13:30
36
lesjasap

Песков рассказал, почему Путин не стал отказываться от рукопожатий

0 0

Политик соблюдает необходимые меры дезинфекции.

Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не стал отказываться от рукопожатий. Глава страны не хочет отказываться от привычки здороваться с собеседниками за руку. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на спикера из администрации Кремля.

Это связано с тем, что он и его коллеги соблюдают необходимые меры предосторожности

прокомментировал Песков

В Кремле отметили, что рукопожатия "естественно, с соблюдением всех необходимых мер дезинфекции". Накануне Владимир Путин не отказался пожать руку главному врачу больницы в Коммунарке. В этом медицинском учреждении развернут карантинный центр для тех, у кого подозревают коронавирус. Дмитрий Песков добавил, что глава государства не бывает в "сильно общественных местах", поэтому его приближенные не давали советов по поводу отказа от привычки пожимать руки.

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса.

Видео: YouTube/Sharjah24 News, Fundacja Reporterów, WELT, BBC News

Теги: владимир путин, дмитрий песков, коронавирус, кремль, рукопожатие
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии