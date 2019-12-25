Песков рассказал, почему Путин не стал отказываться от рукопожатий

Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не стал отказываться от рукопожатий. Глава страны не хочет отказываться от привычки здороваться с собеседниками за руку. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на спикера из администрации Кремля.
Это связано с тем, что он и его коллеги соблюдают необходимые меры предосторожности
прокомментировал Песков
В Кремле отметили, что рукопожатия "естественно, с соблюдением всех необходимых мер дезинфекции". Накануне Владимир Путин не отказался пожать руку главному врачу больницы в Коммунарке. В этом медицинском учреждении развернут карантинный центр для тех, у кого подозревают коронавирус. Дмитрий Песков добавил, что глава государства не бывает в "сильно общественных местах", поэтому его приближенные не давали советов по поводу отказа от привычки пожимать руки.
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса.
Видео: YouTube/Sharjah24 News, Fundacja Reporterów, WELT, BBC News
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