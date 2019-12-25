В администрации президента еще не утвердили сроки завершения режима.

Дмитрий Песков рассказал о сроках завершения режима самоизоляции в России. Пресс-секретарь президента России рассказал журналистам, что на данный момент в Кремле еще не установили точную дату завершения режима. Это произойдет после оценок специалистов, которые покажут, что в ограничениях больше нет надобности.

Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией прокомментировал Дмитрий Песков

Напомним, что Минздрав России заявил, что разговоры об отмене самоизоляции в России следует считать преждевременными. К данному моменту страна еще даже не перешла к плато по распространению инфекции. Специалисты добавили, что эпидемиологическая обстановка находится под контролем врачей.

Кремль отреагировал на инициативу ввести цифровые пропуска во всей России.