Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

В Кремле прокомментировали ситуацию с нехваткой техники и средств индивидуальной защиты в регионах.

Дмитрий Песков рассказал о ситуации со средствами медицинской индивидуальной защиты от вирусов в регионах. По данным представителя Кремля, не везде по России наблюдается достаточное количество необходимого оборудования, койко-мест и средств защиты. Нехватка также касается аппаратов искусственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что отчасти неподготовленность регионов обусловлена объективными причинами. Однако местные власти активно ведут борьбу с распространением инфекции. Они работают совместно с федеральным центром.

Напомним, что Владимир путин заявил, что в России ухудшается ситуация с распространением коронавируса по стране. Он дал поручение губернаторам субъектов РФ готовить медицинские центры для приема пациентов с COVID-19.

Рамзан Кадыров посетил больницу для пациентов с коронавирусом.