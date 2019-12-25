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Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Сегодня, 12:51
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lesjasap

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

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В Кремле прокомментировали ситуацию с нехваткой техники и средств индивидуальной защиты в регионах.

Дмитрий Песков рассказал о ситуации со средствами медицинской индивидуальной защиты от вирусов в регионах.  По данным представителя Кремля, не везде по России наблюдается достаточное количество необходимого оборудования, койко-мест и средств защиты. Нехватка также касается аппаратов искусственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что отчасти неподготовленность регионов обусловлена объективными причинами. Однако местные власти активно ведут борьбу с распространением инфекции. Они работают совместно с федеральным центром.

Напомним, что Владимир путин заявил, что в России ухудшается ситуация с распространением коронавируса по стране. Он дал поручение губернаторам субъектов РФ готовить медицинские центры для приема пациентов с COVID-19. 

Рамзан Кадыров посетил больницу для пациентов с коронавирусом.

Теги: дмитрий песков, ивл, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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